M4 Sports va diffuser le Rallye Hungary, où va se jouer le titre ERC, et toutes les manches de la

Promoteur du FIA European Rally Championship, Eurosport Events a obtenu un accord enthousiasmant avec MTVA, chaîne de télévision hongroise diffusée en clair.

Extension de l'alliance existante entre Eurosport Events et MTVA pour la couverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, qui fait également partie du portfolio d'Eurosport Events, ce nouvel accord verra les temps forts du prochain Rally Hungary diffusés quotidiennement sur la chaîne M4 Sports de MTVA.



La couverture du rallye sur asphalte où se jouera le titre, basé à Nyíregyháza du 8 au 10 novembre, inclura également le programmeERC All Access,qui vous emmène dans les coulisses. C'est un prélude à la saison 2020, où M4 Sports diffusera des temps forts de toutes les manches de l'ERC, ainsi qu'ERC All Accesset des temps forts quotidiens du Rally Hungary 2020.



“Nous sommes vraiment heureux d'accueillir MTVA parmi les respectés diffuseurs de l'ERC, et sommes ravis que le tout nouveau Rally Hungary soit couvert en clair sur une chaîne locale,” déclare Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC. “La couverture par MTVA du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est estimée et célèbre, et nous sommes impatients de faire découvrir l'ERC à un nouveau public, et de faire partie de la famille MTVA.”



Dávid Székely, directeur de la chaîne M4 Sport, ajoute : “L'enthousiasme qui entoure le premier Rally Hungary continue de croître, et c'est une excellente nouvelle que nos téléspectateurs aient l'opportunité d'assister à la bataille décisive de trois pilotes pour le titre 2019 du FIA European Rally Championship. En plus de leur faire connaître les meilleurs pilotes de l'ERC, nous allons leur rappeler qu'il y a également beaucoup de pilotes hongrois talentueux qui veulent faire forte impression lors de ce qui sera un week-end de sport automobile très compétitif et extrêmement divertissant.”



Chris Ingram (Grande-Bretagne), Łukasz Habaj (Pologne) et Alexey Lukyanuk vont se livrer une lutte passionnante pour le titre 2019 du FIA European Rally Championship au Rally Hungary, qui est nouveau au calendrier de l'ERC cette saison. Le quadruple champion de Hongrie Norbert Herczig (MOL Racing Team) et le double champion d'ERC2 Tibor Érdi Jr sont parmi les pilotes hongrois qui vont participer au rallye.



Rappel de la couverture de l'ERC sur M4 Sports

2019 :Programme quotidien montrant les temps forts du Rally Hungary, etERC All Access

2020 :Temps forts de toutes les manches de l'ERC, ainsi que les temps forts quotidiens du Rally Hungary etERC All Access



Photo :MNASZ/Ádám Szabó-Jilek

