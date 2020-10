En plus de dérober la deuxième place en ERC2 à Dmitry Feofanov dans la dernière spéciale au Rallye de Fafe Montelongo, Andrea Mabellini a remporté, pour la deuxième fois cette année, la course en Abarth Rally Cup.

L’ex-pilote de circuit a composé admirablement avec des conditions météo compliquées pour triompher avec son Abarth 124 rally équipée de Pirelli.



“Je suis content”, a dit l’Italien, qui a terminé devant Roberto Gobbin dans la formule monomarque.“Le rallye a été difficile, avec des spéciales exigeantes dans ces conditions piégeuses, surtout quand les routes étaient humides. J’ai beaucoup appris et beaucoup apprécié. Je veux remercier tous les supporters et sponsors, et aussi l’organisation.”