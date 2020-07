Mabellini fait forte impression pour ses débuts dans l’Abarth Rally Cup en ERC

-

Andrea Mabellini a fait forte impression pour ses débuts en Abarth Rally Cup avec sa victoire au Rally di Roma Capitale, première manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA 2020.

Mabellini, ancien pilote de circuit, a pris la deuxième place de l'ERC2 et a également empoché 12.000 euros de prix pour son succès dans l'Abarth Rally Cup.

“Je tiens à remercier l'organisation du Rally di Roma Capitale et l'ERC parce qu'ils ont fait un très bon travail, la course a été parfaite”, a déclaré Mabellini. “Je remercie aussi tous les membres de l'équipe, les sponsors et les partenaires pour leur soutien. La course a été assez difficile, surtout le premier jour sur la route bosselée et la terre [déposée dessus]. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup mieux, je suis heureux du résultat et j'espère être là pour la prochaine course.”

Roberto Gobbin a pris la deuxième place, mais ce fut un week-end frustrant pour Dariusz Poloński, vice-champion de l'Abarth Rally Cup l'année dernière. Il est revenu en course pour la deuxième étape après qu'un problème de turbo l'ait contraint à renoncer samedi matin mais après qu'il a été le plus rapide dans la série monotype et en ERC2 dans l'ES7 et l'ES8, d'autres problèmes de turbo ont frappé le Polonais dans l'ES9, le contraignant à abandonner pour un deuxième jour consécutif.

