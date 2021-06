Andrea Mabellini n’hésite pas à minimiser ses chances de remporter le premier Clio Trophy by Toksport WRT, qui débute cette semaine au 77e Rallye de Pologne.

Cette catégorie « Arrive-and-drive » réservée à des Renault Clio Rally5 en pneus MICHELIN offre une compétition d’entrée de gamme sur cinq manches du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Mabellini a remporté l’Abarth Rally Cup basée sur l’ERC en 2020 et a terminé deuxième dans la catégorie ERC2 pour les machines de série. Mais malgré ses réalisations à ce jour dans l’ERC, le jeune homme de 21 ans garde ses attentes sous contrôle face à un plateau de pilotes de qualité.

« Je vais utiliser l’expérience que j’ai acquise, mais je n’en ai pas tellement que ça, en particulier sur la terre, et je dois améliorer mes compétences sur cette surface », a déclaré le talentueux Italien. « Ce ne sera pas facile et je ne connais pas non plus très bien la voiture. Mais j’ai découvert une bonne voiture lorsque je l’ai pilotée et je suis heureux d’avoir cette opportunité de faire partie de l’ERC et de cette nouvelle série. »

Mabellini est l’un des cinq pilotes du Clio Trophy by Toksport WRT qui se préparent à se battre lors du 77e Rallye de Pologne, du 18 au 20 juin. Le plateau complet est présenté ci-dessous :

Yigit Alparslan Timur (31 ans, Turquie), copilote : Ufak Uluocak (Turquie)

Bien que Timur ait surtout couru dans sa Turquie natale, il a l’expérience des épreuves hors de son pays, notamment dans les championnats du monde et du Moyen-Orient. Il a remporté une double victoire de classe au volant d’une Clio Rally5 de Toksport WRT sur la section nationale du Rallye de Turquie, à Marmaris, en septembre dernier.

Bastien Bergounhe (20 ans, France), copilote : Mathieu Descharne (France)

Le 77e Rallye de Pologne marque un pas vers l’inconnu pour Bastien Bergounhe, qui n’a jamais participé à un rallye hors de France. Basé dans l’Aveyron, l’étudiant participe à des compétitions depuis deux saisons, mais a l’ambition de devenir champion du monde une fois qu’il aura acquis plus d’expérience. Son copilote Descharne est enseignant lorsqu’il ne participe pas à des rallyes.

Andrea Mabellini (21 ans, Italie), copilote : Virginia Lenzi (Italie)

Ce pilote de circuit passé au rallye a remporté l’Abarth Rally Cup dans le cadre du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA dès sa première tentative, en 2020, et s’est également classé deuxième en ERC2. Après avoir commencé par des courses en ligne, la détermination de Mabellini à poursuivre la compétition et à acquérir de l’expérience en ERC a amené ce plombier qualifié à participer à la première édition du Clio Trophy by Toksport WRT.

Ghjuvanni Rossi (France), copilote : Baptiste Volpei (France)

L’affiliation de Rossi à Renault a débuté la saison dernière au Rallye Mont-Blanc Morzine, qui marquait les débuts de la Clio Rally5 en compétition. Depuis, il est habitué à la machine française et en pilotait un exemplaire au Rallye Monte-Carlo en janvier. Comme son compatriote Bergounhe, Rossi est nouveau venu en ERC pour 2021.

Paulo Soria (26 ans, Argentine), copilote : Marcelo Der Ohannesian (Argentine)

Soria est venu d’Amérique du Sud pour participer au Clio Trophy by Toksport WRT, tant l’attrait international de cette compétition et de l’ERC est grand. Champion de sa catégorie sur son sol natal, Soria a passé trois saisons de rallye avec Renault en Argentine. Der Ohannesian est le copilote de Marco Bulacia dans le Championnat du Monde des Rallyes.

Clio Trophy by Toksport WRT : comment ça marche ?

*Le Toksport WRT apporte sa flotte de Renault Clio Rally5 identiques et prêtes pour la compétition sur chacune des cinq manches.

*Chaque Renault Clio Rally5 est logée dans un parc d’assistance dédié où elle est préparée et entretenue par une équipe de techniciens experts du Toksport WRT.

*Du carburant et 12 pneus Michelin sont alloués à chaque Renault Clio Rally5 par épreuve.

*Les pilotes ayant demandé à participer dès l’ouverture des inscriptions et les candidats retenus doivent ensuite s’inscrire dans la catégorie FIA ERC3 pour être éligibles. Le coût de la participation est de 85 000 €.

*Il n’y a pas de limite d’âge maximum, ceci afin d’encourager un large éventail de participants, les pilotes pouvant également obtenir des points en ERC3.

Clio Trophy by Toksport WRT : qu’est-ce qu’on gagne ?

*Des prix en argent pour les quatre premiers classés (4000 €, 2000 €, 1000 €, 500 €).

*Le vainqueur du Clio Trophy by Toksport WRT remporte un programme de trois épreuves du Championnat d’Europe des Rallyes FIA en 2022 sur une Renault Clio Rally4.

*Les points sont attribués aux dix premiers et doublés lors de la dernière manche à tous les pilotes ayant participé aux quatre premières épreuves de la saison.

*Hospitalité sur place pour les pilotes en compétition.

*Cent kilomètres d’essais sur terre et asphalte avant le premier rendez-vous sur chaque surface.

*Une combinaison OMP pour chaque pilote et copilote.

Clio Trophy by Toksport WRT : calendrier 2021

Manche 1 : 77e Rallye ORLEN de Pologne (terre), 18-20 juin

Manche 2 : Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juillet

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet

Manche 4 : 50e Barum Czech Rally Zlín (République tchèque, asphalte), 27-29 août

Manche 5 : Rallye de Hongrie (asphalte), du 22 au 24 octobre

Informations sur le Clio Trophy by Toksport WRT: https://www.fiaerc.com/clio-trophy-by-toksport-wrt-2021/

