Mabellini profite du manque de réussite de Polonski en Abarth Rally Cup

Andrea Mabellini et Martin Rada ont fait mentir leur absence d’expérience de la terre en terminant la première étape du Rallye de Liepāja en première et deuxième position en Abarth Rally Cup.

Ils ont longtemps été devancés par Dariusz Poloński, leader, avant de passer aux deux premières places quand le Polonais est sorti de la route dans un nuage de poussière de la quatrième spéciale.



“Après avoir vu que Poloński avait renoncé, nous avons essayé d’amener la voiture jusqu’à la fin et de terminer la journée en tête de l’Abarth Rally Cup”, a dit Mabellini, qui a remporté la catégorie réservée aux Abarth 124 rally équipées de Pirelli au Rally di Roma Capitale le mois dernier.“Je suis assez content de ma performance pour mon premier rallye sur terre, mais je dois apprendre à chaque spéciale.”



Concernant sa mésaventure de l’ES4, Poloński a déclaré :“L’équipage devant nous laissait de la poussière et nous avons manqué le point de freinage. La route devenant plus étroite, nous avons tapé et cassé la suspension.”

