Alors qu’Andrea Mabellini a remporté une impressionnante victoire à domicile dans le Clio Trophy by Toksport WRT, ce rallye a été différent de ce qu’il aurait pu être pour Yigit Timur.

Après une pénalité de temps qui lui a coûté la victoire en Clio Trophy by Toksport WRT au Rallye de Liepāja, une sortie de route alors qu’il était en tête de la classe au Rally di Roma Capitale, ce matin, a contraint Timur a abandonner malgré tous ses efforts pour rester dans le classement.

L’Italien Mabellini a donc pris un avantage mérité qu’il n’allait plus lâcher, malgré des problèmes de freins pour s’imposer devant l’Argentin Paulo Soria, nouveau venu sur asphalte, et le Français Ghjuvanni Rossi.

« Ça a été une très belle bataille et avec mes amis Soria et Rossi, nous avons fait une grande course et je suis content », a déclaré Mabellini après son triomphe au Rally di Roma Capitale. « C’est pour cela que nous sommes ici. C’était une course difficile, surtout pour les freins, que nous avons parfois perdus, mais tout s’est bien passé et je suis vraiment heureux de gagner ma course à domicile. Nous avons fait du mieux que nous pouvions et je voudrais remercier tous mes partenaires, mes sponsors et toute l’équipe. »

