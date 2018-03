Magalhães de retour en forme avec un podium aux Açores en ERC

Bruno Magalhães a signé son retour en action après une blessure avec une troisième place pour sa manche à domicile du Championnat d'Europe des rallyes FIA ERC, l'Azores Airlines Rallye.

Magalhães souffrait de blessures au dos suite à un accident en octobre dernier sur le Rally Liepāja et Lituanie, qui a mis fin à sa campagne ERC.



Totalement remis, Magalhães a décroché le podium aux Açores sur sa ŠKODA Fabia R5 du ARC Sport aux côtés de son copilote Hugo Magalhães.



"Je pense que nous avons fait du très bon travail", estime le Portugais. "Nous avons eu quelques problèmes [mécaniques] et, malheureusement, nous avons perdu du temps sur la première spéciale mais je suis heureux de mon rythme et je suis heureux d'être complètement remis, avec la confiance à nouveau présente, et j'espère aller au prochain rallye".



L'ERC 2018 se poursuit avec le Rally Islas Canarias du 3 au 5 mai.