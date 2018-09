Magalhães veut retrouver l’ERC en 2019

Le pilote soutenu par SEAJETS Bruno Magalhães a laissé derrière lui sa déception de manquer le PZM Rallye de Pologne en annonçant son intention de revenir en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, l'année prochaine avec ARC Sport.

Magalhães, qui a été en lice pour ce titre convoité deux années de suite, n'a pas été en mesure de réunir le budget nécessaire pour disputer le rendez-vous sur terre de la semaine prochaine, et il s'attend à manquer également la finale que sera le Rally Liepāja en octobre.

“C'est une grosse déception car j'aimerais finir la saison et, bien sûr, essayer de lutter pour le titre”, a dit le vainqueur du Rallye EKO de l'Acropole de cette année.“Passer deux saisons à essayer de trouver de l'argent course après course est très difficile. Après 14 rallyes de suite, je savais qu'un jour ce ne serait pas possible [d'en trouver], et ce jour est arrivé.”

“Mon esprit et ma concentration sont maintenant tournés vers l'année prochaine. Je vais essayer de continuer en ERC car c'est un championnat que j'adore. Les deux dernières années ont été les meilleures de ma carrière et j'ai obtenu des résultats très importants. L'ambiance était très, très bonne ces deux années et je vais tout faire pour que cela continue, alors je me concentre maintenant sur 2019. Même ce matin, j'ai envoyé des propositions à des entreprises en vue de l'an prochain.”

