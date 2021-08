Norbert Maior garde les pieds sur terre dans la lutte pour la victoire en Championnat FIA ERC3 Junior au Barum Czech Rally Zlín.

Le talentueux pilote roumain devance Martin László de 7,0s au soir de la première étape. Mais Jean-Baptiste Franceschi se rapproche rapidement, 23.4s derrière en troisième position, avant les six spéciales du dimanche représentant une distance chronométrée de 83,74 kilomètres.

“Nous avons une longue journée devant nous demain et la spéciale de cette nuit a été la plus difficile de ma vie : il y avait beaucoup de boue et ça glissait comme pas possible”, a commenté le pilote de la Peugeot 208 Rally4 qui est copiloté par sa sœur Francesca. “Nous avons dû être prudents et nous ne pensons pas à la première place parce que nous savons que Franceschi est vraiment rapide et peut nous battre, mais nous allons essayer de garder notre rythme pour essayer d’apprendre beaucoup car nous sommes ici pour apprendre.”

“C’est notre première participation ici, nos notes ne sont pas très bonnes et nous pouvons le voir sur les chronos, donc nous devons travailler. Mais nous sommes toujours là et essayons de terminer le rallye. La voiture a été vraiment bonne, pas de problème, et je me sens bien.”

