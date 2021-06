Simone Campedelli reste positif malgré le fait qu’il n’a pas pu couvrir plus d’une spéciale sur le 77e Rallye ORLEN de Pologne pour le Team MRF Tyres.

L’Italien était attendu comme l’un des favoris de cette première manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, mais un problème de direction assistée a masqué son rythme réel et l’a forcé à quitter l’épreuve courue sur terre.

« Nous avons eu trois bons résultats en Italie avec l’équipe et avec MRF, et nous sommes arrivés ici vraiment bien préparés », a déclaré Campedelli. « Pour sûr, c’est une nouvelle aventure et nous devons être vraiment humbles parce que nous savons que le niveau de la compétition est très relevé et que les pilotes sont vraiment rapides comme ils le montrent. »

« Le problème vient de notre direction assistée. L’équipe a commencé à prendre contact avec Volkswagen Motorsport pour le résoudre, ils ont donné tout leur soutien, un soutien vraiment important, mais nous n’avons pas été en mesure de le résoudre. Quand vous n’êtes pas en confiance dans ces spéciales, ce n’est pas une plaisanterie parce que la vitesse moyenne est vraiment élevée et si cela se produit, comme c’est arrivé en qualification, le volant devient très difficile à tourner, c’est trop dangereux et je préfère me dire : “non, ce n’est pas le bon moment et nous devons réparer pour être sûrs que cela se passe de la bonne façon”. »

« Malheureusement, ça ressemble à une blague, car nous n’avons fait qu’une spéciale, mais ce genre de choses arrive en sport automobile. Vous espérez que cela ne vous arrivera pas, mais c’est la vie et vous devez l’accepter. Nous devons récupérer toute l’énergie afin d’être prêts pour le Rally di Roma Capitale. »

