Marczyk a un plan pour son retour en ERC

Miko Marczyk ne va pas seulement essayer d'augmenter son avance en tête du championnat de Pologne en disputant le 76e Rallye PZM de Pologne, comptant pour l'ERC, la semaine prochaine.

Le pilote de 23 ans, qui a décroché une première victoire dans son championnat national avec une belle cinquième place au général sur le Rallye de Pologne en septembre dernier, est de retour sur sa Fabia R5 de ŠKODA Polska Motorsport pour comparer son rythme à celui de ses rivaux du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Après les deux manches d'ouverture du championnat polonais, Marczyk est en tête devant l'autre prometteur espoir Tomasz Kasperczyk – et prêt à viser la victoire sur les rapides spéciales en terre de la région des lacs de Mazurie, dans le nord de la Pologne.

“Bien sûr, la priorité est le championnat polonais et les points étant doublés pour le Rallye de Pologne, c'est très important d'être à l'arrivée et dans le jeu”, dit Marczyk, qui n'a débuté la compétition qu'en 2016. “Mais je ne veux pas trop penser aux points. J'aimerais m'amuser et être la meilleure version possible de moi-même en tant que pilote.”

“L'année dernière, le Rallye de Pologne n'était que mon second sur terre et je n'ai pas piloté sur terre depuis. On était six secondes devant Łukasz Habaj et Daniel Dymurski. Je crois qu'ils ont progressé car maintenant, ils mènent le championnat ERC et j'en suis très content. L'année dernière, [l'actuel leader de l'ERC1 Junior] Chris Ingram était 0''3 plus rapide que nous au kilomètre, alors ce sera bien de voir la différence cette fois. La compétition est très relevée en ERC, mais j'espère pouvoir utiliser ma connaissance et mon expérience de l'année dernière pour être un peu plus compétitif et lutter de plus prêt avec les gars de l'ERC. Mais je dois aussi rester calme, piloter à mon rythme et ne pas trop attaquer dès le départ.”

“La préparation était un petit peu meilleure l'année dernière car on avait fait pas mal d'essais, un petit rallye en Lituanie puis le Rallye de Pologne. Cette année, on a juste eu un jour de test, suivant le règlement, et je sors d'une pause de neuf mois depuis mon dernier rallye terre. J'espère juste être intelligent, c'est la chose la plus importante.”

Marczyk, qui sera copiloté par Szymon Gospadarczyk, est éligible pour les points dans le Championnat FIA ERC1 Junior, catégorie des jeunes pilotes disposant d'une voiture de type R5. Il a gagné la manche d'ouverture du championnat de Pologne, le Rajd Świdnicki KRAUSE, et terminé deuxième derrière Tomasz Kasperczyk, un ancien habitué de l'ERC1 Junior, du Rajd Nadwiślański qui en était la seconde. Kasperczyk figure aussi sur la liste des engagés du Rallye de Pologne.

Basé à Mikołajki, le 76e Rallye PZM de Pologne se déroulera du 28 au 30 juin. Il comprendra 15 spéciales sur terre pour une distance chronométrée de 201,42 kilomètres.

