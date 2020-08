Marczyk compte sur l’expertise de l’équipe SRT à Liepaja en ERC

-

Miko Marczyk se tournera vers Sports Racing Technologies pour disposer d'un petit plus au Rallye de Liepāja, seconde manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes disputée cette semaine.

L'engagement du champion de Pologne avec le Team ORLEN est supervisé par la structure SRT basée en Lettonie, qui a décroché trois victoires au Rallye de Liepāja dans le passé et est perçue comme une des meilleures en matière de préparation.

“Notre équipe, SRT, est Lettone et dès le début de nos essais, je profiterai de leurs connaissances”, dit Marczyk. “C'est comme sur le Rallye Barum avec Kresta Racing. SRT a comme un avantage au Liepāja et j'espère que nous pourrons nous en servir.”

Marczyk, copiloté par Szymon Gospadarczyk, va prendre son premier départ au Rallye de Liepāja et son cinquième sur terre.

“Je n'ai pas une grosse expérience des rallyes sur terre mais j'aime piloter sur cette surface et mes temps sont assez compétitifs, alors j'espère pouvoir tenir la comparaison avec les autres pilotes de l'ERC1 Junior”, poursuit-il. “De mon point de vue, les routes, en Lettonie, sont très excitantes et intéressantes. C'est une terre très rapide et généralement sur une route large. La position de départ sera probablement très importante pour avoir une trajectoire propre, un bon niveau de grip et de la motricité pour attaquer.”

