Miko Marczyk est le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux placé sur la liste des engagés du Rallye de Liepāja, deuxième épreuve du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

L’étoile montante polonaise, âgée de 25 ans, s’est classée troisième lors de sa manche nationale de l’ERC le mois dernier et fait partie des cinq membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory qui s’affronteront en Lettonie ce week-end.

Nouvellement créée pour 2021, l’ERC-MICHELIN Talent Factory offre diverses primes aux pilotes âgés de 28 ans ou moins au début de l’année 2021 qui participent à l’ERC dans des voitures de type Rally2 équipées de pneus MICHELIN. Ces primes sont les suivantes.

*Une dotation complète de pneus MICHELIN pour les deux dernières épreuves de 2021 au pilote le plus performant après six épreuves.

*Des remises pour tous les membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory sur les six premières épreuves de la saison 2021.

*Les conseils d’un ingénieur pneumatique MICHELIN sur toutes les épreuves de l’ERC en 2021.

*Une visite VIP du siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand pour les trois membres les plus performants de l’ERC-MICHELIN Talent Factory à l’issue des six premières épreuves de la saison 2021 de l’ERC.

Outre les incitations proposées, l’ERC-MICHELIN Talent Factory souligne les performances de ce groupe de jeunes talents et leur apporte une aide supplémentaire.

*Les résultats des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory seront mis en avant dans les résultats des six premières épreuves.

*Un contenu dédié est publié sur FIAERC.com et sur les réseaux sociaux de l’ERC.

*Des images sont mises à disposition des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory lors de chaque rallye.

*Une vidéo des temps forts est mise en ligne sur FIAERC.com et partagée sur les réseaux sociaux de l’ERC.

LES MEMBRES DE L’ERC-MICHELIN TALENT FACTORY AU RALLYE DE LIEPĀJA

Erik Cais (21 ans, République tchèque)

Cais était un coureur de VTT de descente de haut niveau jusqu’à ce qu’une blessure mette fin à une carrière internationale prometteuse dans ce sport. Il s’est lancé dans le rallye en 2018 et a démontré un talent considérable, d’abord au niveau Rally4 et, à partir de 2020, au niveau Rally2 en ERC.

Efrén Llarena (26 ans, Espagne)

Lauréat du programme de développement des pilotes de la fédération espagnole (RFEDA), le Rallye Team Spain, Llarena a remporté un double titre ERC3/ERC3 Junior en 2019 et a depuis continué à impressionner en Rally2. Il est passé au volant d’une Škoda Fabia pour 2021.

Miko Marczyk (25 ans, Pologne)

La progression du champion de Pologne 2019 est remarquable compte tenu du fait qu’il ne s’est lancé dans le rallye qu’en 2016, sans aucune expérience de compétition antérieure sur laquelle compter. Concurrent de pointe en ERC1 Junior la saison dernière, Marczyk fait partie du programme d’athlètes soutenus par ORLEN dans son pays.

Grégoire Munster (22 ans, Luxembourg)

Né au Luxembourg mais vivant en Belgique, Munster a suivi les traces de son père Bernard, vainqueur en ERC. Après avoir impressionné sur des autos à deux roues motrices, Munster s’est rapidement adapté aux quatre roues motrices et a failli battre Oliver Solberg pour la couronne ERC1 Junior en 2020.

Simone Tempestini (26 ans, Roumanie)

En dépit de son jeune âge, Tempestini est déjà un quintuple champion de Roumanie et compte également un titre mondial FIA Junior sur son impressionnant CV. Très doué sur terre comme sur asphalte, il se concentre sur l’ERC au niveau international en 2021 et tente de décrocher une sixième couronne nationale.

