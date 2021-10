Miko Marczyk a choisi de s’élancer en premier dans les étapes du samedi au Rallye de Hongrie, sur sa Škoda Fabia Rally2 Evo de l’ORLEN Team.

Lors de la sélection de l’ordre de départ à Nyíregyháza, en fin d’après-midi, Marczyk était le troisième pilote à choisir sa position pour la suite de la première étape et a choisi la première place.



“J’espère que ce sera assez propre parce qu’il y a des cordes à couper à de nombreux endroits et qu’en étant la première voiture sur la route, nous la trouverons assez similaire à celle des reconnaissances”, a déclaré Marczyk, qui a remporté le premier prix ERC-MICHELIN Talent Factory, créé en 2021, au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras au début du mois.“Je voudrais utiliser cela comme un avantage, car dans le championnat polonais, cette année, nous sommes tout le temps les premiers sur la route, et ce sera la même chose que la semaine dernière au Rallye de Košice.”



Nikolay Gryazin, qui a gagné le droit de choisir sa position sur la route en premier après avoir signé le meilleur chrono dans la Spéciale de Qualification, a choisi la deuxième. Mads Østberg, qui était le deuxième à choisir, a opté pour la suivante.



Cliquez ICI pour voir l’ordre de départ de la deuxième section de l’étape d’ouverture.

