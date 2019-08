Miko Marczyk “lutte” pour retrouver le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2020 après avoir fait ses débuts au Barum Czech Rally Zlín la semaine dernière avec ŠKODA Polska Motorsport.

Marczyk, qui a disputé deux manches de l'ERC1 Junior en parallèle de son programme en championnat de Pologne, veut accroître son expérience de la compétition internationale l'année prochaine. Il a engrangé de l'expérience supplémentaire de la compétition internationale, malgré un gros accident qui a contraint son copilote Szymon Gospadarczyk et lui à renoncer durant la première étape.

“Szymon et moi allons bien après notre gros crash, et c'est le plus important”, a dit Marczyk. “Après analyse, nous savons ce qui s'est mal passé et c'est dommage de n'avoir pu parcourir tous les kilomètres car le but, sur ce rallye, était d'engranger de l'expérience plus que d'aller vite. Le Barum est un rallye très dur, comme nous l'avons découvert, et le disputer était important pour l'avenir. Maintenant nous allons nous concentrer sur le championnat polonais dont il nous reste deux manches. C'est notre principal but pour 2019 mais nous continuons de lutter pour être en ERC l'année prochaine.”

The post Marczyk “lutte” pour revenir en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.