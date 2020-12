Miko Marczyk a souligné son énorme potentiel en s’assurant la quatrième place au classement final du Championnat FIA ERC1 Junior avec une... quatrième place finale au Rally Islas Canarias.

Marczyk a été promu à temps plein en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2020 après avoir remporté le titre polonais la saison dernière.

Engagés sous la bannière de l’ORLEN Team, Marczyk et son copilote Szymon Gospodarczyk ont été les plus rapides dans la Spéciale de Qualification aux Canaries, ont mené le Rallye de Hongrie après avoir remporté la super spéciale d’ouverture et ont obtenu une quatrième place au général, parmi les pilotes au général, au Rallye de Fafe Montelongo comme meilleur résultat.

“Ça a été difficile, ça a été dur, peut-être même plus dur que je ne le pensais avant la saison”, a dit Marczyk à l’arrivée du Rally Islas Canarias. “Sur ce rallye, nous avons fait du bon boulot avec Szymon et je suis particulièrement content de la première boucle du premier jour, car nous avons eu une mauvaise stratégie avec les pneus. Nous avons essayé de survivre et n’avons pas fait de grosse erreur.”

“La seconde boucle a été bien meilleure et le dernier jour, nous avons réalisé quelques assez bonnes performances. J’ai beaucoup de nouvelles expériences, j’aimerais être plus rapide, bien sûr, mais je gagne tout le temps de l’expérience et je suis très content d’être ici sur la ligne d’arrivée, car ça n’a pas été facile.”

Marczyk pilotait une Škoda Fabia Rally2 Evo de Sports Racing Technologies équipée de pneus Michelin.

