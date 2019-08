Marczyk revient en ERC Junior

Miko Marczyk va faire son retour en Championnat FIA ERC1 Junior sur la manche décisive, le Barum Czech Rally Zlín, ce mois-ci.

Ce sera la première apparition de ce pilote polonais en Championnat d'Europe FIA des Rallyes en dehors de son pays, qui surviendra sur la lancée d'une bonne troisième place de classe au 76e Rallye PZM de Pologne, fin juin.

“Ce sera probablement un rallye beaucoup plus dur pour nous car je n'ai pas d'expérience de ces routes”, dit Marczyk. “Et puis, la vitesse y est très élevée, mais ce sera notre seconde manche de l'ERC et peut-être qu'en cette fin de saison, si tout se passe bien, on pourra disputer la dernière manche en Hongrie – mais ce n'est pas confirmé pour l'instant.”

Szymon Gospadarczyk copilotera Marczyk dans sa Fabia R5 engagée par ŠKODA Polska Motorsport et préparée par Kresta Racing.

