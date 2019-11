Mareš a prouvé avoir le rythme pour le podium lors de sa récompense ERC

Filip Mareš a démontré son immense potentiel avec la première des deux récompenses offertes par Eurosport Events, promoteur du FIA European Rally Championship, pour son titre en ERC1 Junior cette saison*.

Pilotant une ŠKODA Fabia R5 Evo pour Kresta Racing, le pilote de l'ACCR Czech Rally Team était troisième du Rally Hungary sur asphalte le week-end dernier lorsqu'une crevaison l'a fait rétrograder à la quatrième place du général au terme de la première étape, certes seulement 6,8 secondes derrière Frigyes Turán, qui allait remporter la victoire.



Bien que ses efforts pour réduire l'écart lors de la journée décisive aient été contrecarrés par une défaillance de sa direction assistée, le pilote de 28 ans a néanmoins fait forte impression avec une série de chronos dans le top 5, aux côtés de son copilote Jan Hloušek.



“C'est dommage que nous ayons été contraints à l'abandon, car j'espérais que ce serait une bonne seconde journée et une nouvelle expérience sous la pluie, mais c'est le rallye,” déclare Mareš, qui court avec le soutien de la fédération tchèque, l'Autoclub de République tchèque. “Peu avant la première spéciale de la deuxième journée, nous avons complètement perdu la direction assistée, et il aurait donc été très difficile de faire toute la boucle. Avec l'équipe, nous avons décidé d'abandonner, principalement pour des raisons de sécurité car il y avait des doutes sur la véritable cause du problème.”



Mareš était troisième au départ de la dernière spéciale de samedi lorsqu'il a été retardé par une crevaison, ce qui lui a fait perdre la troisième place pour 6,8 secondes.



“Nous avons eu une crevaison environ quatre ou cinq kilomètres avant la dernière spéciale du jour,” expliquait Mareš samed soir. “Il y avait quelque chose d'un peu cassé dans la direction mais la journée a été relativement bonne pour nous ; très délicate, c'est quelque chose de nouveau pour nous car c'était ma première expérience sur ce type de surface [avec la boue]. Mais ce qui est positif de mon point de vue, c'est que nous tenons le rythme des pilotes locaux, bien que Chris [Ingram] et Lucas [Alexey Lukyanuk] soient incroyablement rapides : il nous reste donc beaucoup de travail à faire. Mais nous avons conclu la première journée avec le podium à notre portée, et Chris n'était pas si loin devant nous.”



Mareš profitera de sa deuxième récompense pour le titre ERC1 Junior lors de la manche d'ouverture du FIA European Rally Championship 2020, l'Azores Rallye, qui aura lieu sur l'île portugaise de São Miguel du 26 au 28 March. En participant à ce rallye sur terre, Mareš pourra prendre de l'expérience sur ce type de surface. Et suite à l'Azores Rallye, il est espéré que Mareš parviendra à arranger un programme complet pour jouer le titre ERC en 2020.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

