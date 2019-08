Mares bat Ingram de 0”3 dans une captivante finale au Barum Czech Rally Zlín en ERC

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) a signé une victoire historique dans la catégorie ERC1 Junior du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, après avoir lutté bec et ongles avec Chris Ingram (Toksport WRT) qu'il a battu de 0''3 pour s'assurer du titre au Barum Czech Rally Zlín.

Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) n'a plus été menacé pour la victoire après qu'Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) et Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies) – qui disputait le second rallye offert au champion ERC1 Junior de l'année dernière – ont rencontré des problèmes samedi.

Mais derrière le désormais octuple vainqueur du Barum Czech Rally Zlín, Mareš et Ingram se sont échangé leurs positions après quasiment chaque spéciale, toujours pour une poignée de secondes.

N'appréciant pas la nature sinueuse de l'avant-dernière spéciale de Maják, Ingram y a perdu trois secondes sur Mareš et s'est retrouvé deuxième en ERC1 Junior, après avoir lui-même pris l'avantage en battant le Tchèque de 0''6 dans l'emblématique Pindula.

L'intensité était à son comble avant Kašava, ultime spéciale du rallye. Parti au large dans l'avant-dernier virage du rallye, Ingram a terminé à 0''9 de Mareš qui s'est assuré les 100.000 euros de prix pour disputer les deux dernières manches de la saison ERC, les Rallyes de Chypre et de Hongrie.

Ingram a certes perdu le titre ERC1 Junior, mais sa troisième place au général le porte un point devant Lukyanuk au championnat ERC. Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) en a neuf de retard sur le Russe après avoir abandonné à l'assistance du dimanche matin avec un arceau de sécurité endommagé.

Tomáš Kostka (Kresta Racing) a fini au pied de ce qui aurait été son quatrième podium en ERC, réalisant des chronos proches de Mareš et Ingram mais faiblissant légèrement en fin de journée.

L'ancien champion ERC1 Junior et ERC3 Junior Marijan Griebel a pris une importante cinquième place après une saison difficile, ayant adopté une approche prudente sur ces spéciales notoirement piégeuses et progressé régulièrement dans le classement au fil du week-end.

Simon Wagner a grandement réussi ses débuts en ERC1 Junior, utilisant talent et connaissance acquise durant sa carrière en ERC3 Junior pour terminer sur le podium de la catégorie et sixième au général de son premier rallye ERC sur une R5.

Pilotant la nouvelle ŠKODA Fabia R5 Evo, Wagner a surmonté sa gastro du samedi pour revenir dans le classement, retrouvant la dernière marche du podium ERC1 Junior après que Gryazin a tapé un pont et détruit la partie arrière gauche de sa Fabia ancienne version.

Jaromír Tarabus (Agrorodeo) a fini septième et semblait devoir être suivi de Vojtěch Štajf. Mais le capitaine de l'ACCR Czech Rally Team est sorti de la route dans l'ultime spéciale du rallye, ce qui a promu Tomáš Pospíšilík (BTH Import Stal Rally Team) à cette huitième place.

Pospíšilík, un des compétiteurs originels du tout premier rendez-vous de l'ERC Junior en 2014, s'est assuré la quatrième place en ERC1 Junior pour ses débuts dans la catégorie. Une minute perdue dans Maják n'a pas fait obstacle à son premier top 10 au général en ERC.

Martin Březík (Samohýl ŠKODA Team) a pris la neuvième place après que Martin Vlček (Hyundai Kowax Racing) s'est retiré en vue de l'arrivée de la dernière spéciale, alors que le vainqueur de l'ERC3, Jean-Baptiste Franceschi, a complété le top 10 avec sa Ford Fiesta R2T.

