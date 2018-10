Mareš confiant pour gagner de la vitesse sur terre en ERC

Filip Mareš est confiant dans le fait de pouvoir être beaucoup plus rapide sur terre après sa seconde apparition sur cette surface avec une voiture de type R5, au Rally Liepāja le week-end dernier.

L'espoir soutenu par la fédération tchèque s'est classé cinquième de la catégorie FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) et sixième au général en Lettonie.

“Cela a été un très beau week-end pour nous et nous sommes très contents du résultat, surtout par rapport aux plus rapides car l'écart a été de plus en plus bas, on a progressé, apporté des changements à notre style de pilotage, nos notes, etc.”, dit-il.

“Pour toutes ces raisons, nous sommes très satisfaits. Ce n'était que la seconde course sur terre avec une R5 pour nous, alors j'apprenais et essayais de comprendre aussi. Ma confiance s'améliorait mais je dois progresser dans mon pilotage pour être plus proche des meilleurs. Mais ça arrivera.”

Jan Hloušek était le copilote de Mareš dans la ŠKODA Fabia R5 de l'ACCR Czech Rally Team.

