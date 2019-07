Mares espère être au départ à Rome après un accident en République tchèque

Le prétendant au titre Filip Mareš espère une bonne nouvelle dans sa volonté de disputer le Rally di Roma Capitale cette semaine.

Mareš est sorti de la route au Rallye de la Bohême comptant pour le championnat tchèque le week-end dernier, ce qui a entraîné le besoin de substantielles réparations sur sa KODA Fabia R5 engagée par Kresta Racing.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour être au départ à Rome”,dit le pilote de l'ACCR Czech Rally Team.“Il y a beaucoup de travail mais j'espère que ce sera possible. Nous sommes sortis de la route et avant heurté un fossé avec l'avant. Les dégâts sont importants, mais nous ne saurons pas, jusqu'à ce que nous démarrions le moteur, si nous serons en mesure de faire le rallye. Pour le moment, c'est possible à 90% mais nous n'en sommes pas encore sûrs.”

Si Mareš prend le départ vendredi, il pourra compter sur l'expérience acquise lors de sa première participation au Rally di Roma Capitale, en septembre 2017. Il s'était imposé en ERC3 Junior avec son copilote Jan Hloušek.

“J'ai quelques souvenirs géniaux de Rome en 2017”, dit Mareš. “Ça a été ma première et unique victoire en ERC3 Junior, et une belle expérience. La victoire en Pologne était inattendue, nous devons donc être confiants pour Rome.”

