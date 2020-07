Mares espère être au départ du Rally di Roma Capitale en ERC après un accident aux essais

-

Filip Mareš espère que sa Škoda Fabia Rally2 Evo pourra être réparée à temps pour prendre le départ du Rally di Roma Capitale.

Mareš, champion FIA ERC1 Junior 2019, est sorti de la route en Essais Libres ce matin et n'a pas pu, par conséquent, prendre part à la Spéciale de Qualification de la manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

“Je suis dans l'incapacité de dire ce qui s'est passé exactement”, a dit le pilote de l'ACCR Czech Rally Team. “J'ai perdu l'arrière dans une portion rapide et bosselée après le départ. Je suis parti en glisse et on est sortis. On verra si on peut réparer d'ici le départ, la voiture est toujours dans les buissons. Mais on va essayer.”

Mareš va probablement devoir se rendre à pied à la cérémonie de départ à Rome, cet après-midi, les mécaniciens Rexteam devant travailler sur la Fabia équipée de Michelin.

