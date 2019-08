Mares pas frustré d’avoir perdu la tête en ERC1 Junior dans la dernière spéciale

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) a écarté toute inquiétude après avoir perdu la tête en ERC1 Junior dans la dernière spéciale de la première étape du Barum Czech Rally Zlín, concédant de fait un point d'étape à son rival pour le titre Chris Ingram.

Devant rattraper un retard de 30 points mais sans score à effacer, Mareš doit viser chaque point s'il veut coiffer la très importante couronne de l'ERC1 Junior. Mais n'en inscrire que six au lieu de sept, après avoir été dépassé par Ingram (Toksport WRT) dans Kostelany samedi soir, ne l'a pas perturbé plus que ça.

“Ce n'est pas frustrant pour moi car je n'aime pas cette spéciale, pour tout dire. J'espère que ça nous conviendra mieux [aujourd'hui] et qu'on pourra reprendre cette position”, a dit Mareš.

“Apprécier le rallye est difficile à certains moments mais la motivation est grande de gagner ce titre. On parle du budget pour deux manches ERC de la saison, ce titre est donc très important pour nous et ce sera très important de le gagner.”

Ingram, de son côté, était ravi de ce changement de dernière minute en tête. Il a battu des pilotes tels que le septuple vainqueur du rallye et champion ERC 2013 Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) ou le champion ERC1 en titre Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies), pour signer le meilleur temps au général dans la spéciale, empochant le maximum possible de sept points au dernier moment.

“Cette journée a été ma meilleure depuis longtemps”, a dit Ingram de sa performance d'hier.

“Il y a une spéciale, Semetín, où j'ai perdu beaucoup de temps lors des deux passages. Mais on a été plus rapides que Filip dans toutes les autres, puis être les plus rapides dans la dernière, de nuit, a été très sympa.”

“On peut le faire. Cette année a été difficile mais j'ai fait mes preuves aujourd'hui que si je suis détendu, j'ai le rythme. Et on n'a pris aucun risque, c'est très prometteur.”

Ingram et Mareš ne sont séparés que par 3''8 avant la deuxième étape. Ils occupent aussi la deuxième et la troisième place au général, alors qu'il reste 103,34 kilomètres pour décider de qui sera champion ERC1 Junior cette année.

The post Mares pas frustré d’avoir perdu la tête en ERC1 Junior dans la dernière spéciale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.