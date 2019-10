Mareš se tourne vers l’avenir avec sa récompense en ERC

Filip Mareš espère une campagne complète en FIA European Rally Championship pour 2020 après avoir remporté le titre d'ERC1 Junior** cet été.

Soutenu par la fédération tchèque, Mareš s'est imposé dans sa catégorie face à un autre jeune talent, Chris Ingram, dans la dernière spéciale du Barum Czech Rally Zlín avec seulement 0,3 seconde d'avance.



En plus de remporter ce prestigieux titre FIA**, Mareš reçoit 100'000 euros qu'il utilisera pour continuer à courir en ERC.



Cette aide financière était initialement censée permettre au pilote de 28 ans de participer aux dernières manches de la saison d'ERC à Chypre et en Hongrie, dans une voiture et avec une équipe de son choix, et avec l'objectif de jouer le titre.



Cependant, Kresta Racing – l'écurie dont Mareš demeure très proche depuis début 2018 – n'était pas en mesure d'inclure le Cyprus Rally à son programme 2019. Promoteur de l'ERC, Eurosport Events a accepté de revoir cette récompense, avec l'approbation de la FIA.



En plus de participer au Rally Hungary à venir au volant d'une ŠKODA Fabia R5 Evo exploitée par Kresta Racing, Mareš va s'attaquer à la manche d'ouverture du FIA European Rally Championship 2020, l'Azores Rallye, du 26 au 28 mars. Il est espéré que Mareš parviendra ensuite à trouver le budget supplémentaire nécessaire pour finir la saison 2020 d'ERC, composée de huit rallyes.



“Après avoir remporté le titre d'ERC1 Junior en 2019, mon objectif est d'être sacré au général en 2020,” déclare Mareš. “Avec cet accord, je suis désormais en mesure de conforter mon expérience au niveau R5 en sachant que j'ai déjà un rallye d'ERC confirmé pour 2020. Cela va énormément m'aider à assurer le budget pour participer au championnat complet l'an prochain, et je souhaite remercier tous ceux qui m'aident dans ma mission, notamment mes partenaires.”



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, ajoute : “Autant que possible, Eurosport Events va adapter le format de la récompense finale pour convenir du mieux possible au vainqueur, comme nous l'avons fait avec Marijan Griebel et Chris Ingram par le passé. C'est pareil pour Filip, et nous sommes ravis que cette décision lui permette de renforcer son partenariat avec Kresta Racing, dont je suis sûr qu'ils feront tout leur possible pour faire de sa quête de titre ERC une réalité en 2020.”



**Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

