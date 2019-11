Mareš trahi par sa direction assistée en ERC

Filip Mareš a été contraint à l'abandon au Rally Hungary, perdant ses espoirs d'un podium en FIA European Rally Championship suite à une défaillance de sa direction assistée.

Profitant de sa première récompense offerte par Eurosport Events, promoteur de l'ERC, pour son titre en FIA ERC1 Junior Championship 2019*, Mareš (Kresta Racing) a entamé la deuxième étape 6,8 secondes derrière Frigyes Turán dans la bataille pour la troisième place.



Mais avant le début de la première spéciale du jour, une défaillance de la direction assistée s'est développée sur la ŠKODA Fabia R5 que Mareš partage avec son copilote et compatriote Jan Hloušek. “Peu avant le premier départ du jour, nous avons complètement perdu la direction assistée, et il aurait très difficile de parcourir la boucle entière ; avec l'équipe, nous avons décidé d'abandonner,” a déclaré le pilote soutenu par la fédération tchèque à Julian Porter sur ERC Radio. “Ce n'est pas de chance pour nous car j'espérais que ce serait une bonne journée pour nous et une nouvelle expérience sous la pluie, mais c'est le rallye.”



Avec l'abandon de Mareš, Callum Devine (soutenu par Motorsport Ireland) s'empare de la quatrième place au volant de son i20 R5 engagée par Hyundai Motorsport N.



Photo :Julian Porter/ERC Radio

