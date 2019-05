Mareš veut montrer ses progrès en ERC1 Junior

Filip Mareš, un des prometteurs jeunes espoirs tchèques des rallyes, aura une chance de démontrer ses progrès en disputant le Rallye de Liepāja sur une ŠKODA Fabia R5 et avec le soutien de sa fédération nationale.

Membre de l'ACCR Czech Rally Team, Mareš est dans sa seconde saison sur une voiture de type R5 et sera l'un des pilotes à suivre parmi ceux du Championnat FIA ERC1 Junior, en compagnie de son copilote Jan Hloušek.

“Je suis très content que nous soyons de retour dans un championnat aussi prestigieux que l'ERC”, dit Mareš.“Et bien sûr, nous remercions grandement l'ACCR Czech Rally Team, qui nous donne à nouveau cette opportunité.”

“Nous allons entamer notre mission là où nous l'avons finie en 2018, et nous espérons donc utiliser l'expérience de la précédente édition. Nous avons franchi un palier visible sur terre entre la Pologne et Liepāja à la fin de la saison 2018. Notre objectif est de continuer sur cette voie et de réduire l'écart avec les plus rapides.”

“Bien sûr, la compétition va être très relevée, il sera donc important de finir le rallye et de se battre en vue de quelques bons points pour nous et pour l'équipe.”

Mareš a fini deuxième du Rallye de Český Krumlov, en championnat de République tchèque, le week-end dernier.

