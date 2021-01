Interrogé pour la Newsletter FIA Rally #7 sur ce qu’il pensait du travail d’Eurosport Events durant la saison 2020 et par rapport à la pandémie de Covid-19, Yves Matton a répondu :“C’est sûr, Eurosport Events a fait un excellent travail. Ils ont débuté [la saison] peu après la fin du premier confinement dans un pays [l’Italie] qui a vraiment souffert de la première vague.Mais ils se sont toujours battus, ont changé leurs plans et anticipé. Au final, nous avons eu un championnat intéressant et quelques bonnes surprises, comme le Rally Islas Canarias. Ce n’est pas normal qu’il pleuve sur ce rallye, mais il est bon que pilotes et copilotes affrontent toutes les conditions. Cela donne plus de valeur à un titre.”