L’ERC Junior va être le premier championnat à adopter la nouvelle catégorie Rally3 en 2021, le champion remportant un volant dans le Championnat du monde des Rallyes Junior 2022.



S’exprimant après cette annonce, vendredi, Matton a déclaré :“C’est la première action dans le processus de redéfinition de la pyramide sportive des rallyes avant d’autres annonces prévues au début de 2021.”



“En attendant, toute initiative qui crée une voie claire entre le Championnat d’Europe de Rallye de la FIA et le Championnat du monde de Rallye de la FIA doit être applaudie et je suis très heureux que nous ayons pu nous réunir avec M-Sport, Pirelli et Eurosport Events dans le but clair d’atteindre nos objectifs communs.”



“Il est vital pour l’avenir de notre sport que les jeunes pilotes aient la possibilité d’acquérir une expérience internationale sur des machines à quatre roues motrices, et c’est exactement ce que permet ce projet.”