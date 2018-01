Matton nommé Directeur Rallye de la FIA

Yves Matton a été nommé Directeur Rallye de la FIA et prendre ses fonctions aux bureaux de la fédération à Genève le 7 février. Il remplace Jarmo Mahonen, qui s'est retiré à la fin de 2017.

Matton sera responsable de la vision stratégique du rallye et du rallycross à tous les niveaux, depuis la base jusqu'au plus haut niveau. Il sera également responsable de l'administration et de la gestion du règlement des championnats associés de la FIA, ainsi que des commissions sportives.



Dépendant du Secrétaire Général du Sport à la FIA, Peter Bayer, Matton jouera un rôle clé dans la liaison avec toutes les parties prenantes du sport afin d'optimiser l'attractivité, l'efficacité et la durabilité de la discipline.



"Yves compte une vaste expérience dans de nombreux domaines du rallye", a déclaré Jean Todt,"ce qui est important pour la continuité de sa croissance. Il a une grande passion pour le sport et sa compréhension de la compétition et de la gestion d'équipes privées comme des équipes professionnelles sera un atout important pour assurer le développement de notre sport. Je tiens également à remercier PSA Motorsport pour avoir contribué à rendre le passage de Yves à la FIA si transparent".



L'amour de Matton pour le sport automobile date de sa jeunesse. Ayant suivi des rallyes en Belgique durant plusieurs années, il a commencé la compétition en 1986 avant de monter une société spécialisée dans la préparation et la location de voitures. Il a connu de belles années chez Kronos Racing et connu de nombreux succès chez Citroën à la fois en rallye et en circuit.



"Je dois admettre que je suis très honoré de prendre cette fonction à la FIA, l'instance du sport automobile mondial",a déclaré Yves Matton. "J'ai travaillé à différents niveaux de ce sport, y compris pour l'un des plus grands constructeurs de l'histoire, mais c'est pour moi un réel accomplissement en soi".



Photo:Citroën Racing