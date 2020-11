“En voyant que nous avons retrouvé un bon rythme, j’ai été très content d’être là”, a dit l’ex-pilote de GT. “Ce rallye a été super dur pour nous, on pouvait facilement connaître une erreur et beaucoup de très bons pilotes sont sortis de la route. Merci à Poldi et à toute l’équipe pour cette bonne auto. C’est un bon résultat, nous avons tous fait du bon boulot et je suis content d’être dans le top 6.”