Mayr-Melnhof a hâte de drifter en ERC

Le champion d'Autriche Niki Mayr-Melnhof pense à l'avenir avec le Cyprus Rally qui aura lieu du 27 au 29 septembre.

Mayr-Melnhof vise une campagne à plein temps en FIA European Rally Championship en 2020 et voit ce relevé rallye sur terre comme la “préparation parfaite” pour la saison prochaine.



“C'est l'un des rallyes terre les plus exigeants du monde entier ; nous aimerions faire la saison complète l'an prochain, et ce sera donc une préparation parfaite pour 2020,” explique-t-il. “Nous prenons cette année pour engranger de l'expérience en ERC et apprendre autant que possible pour la saison prochaine. De plus, j'adore rouler sur la terre, nous sommes donc vraiment impatients de nous faire plaisir.”



N'étant passé du GT au rallye qu'il y a trois ans, Mayr-Melnhof reconnaît avoir beaucoup de choses à apprendre sur asphalte et surtout sur terre. “Le Schneebergland Rallye [sur terre] est au programme du championnat d'Autriche, il est super dur et difficile. Nous sommes parvenus à le remporter l'an dernier ; j'espère que nous allons faire de vrais essais sur quelques spéciales avant le Cyprus Rally.”



“Le principal objectif sera de finir le rallye et d'obtenir autant de données et d'expérience que possible pour l'an prochain. Nous serions ravis de marquer des points, mais en étant réalistes, nous serions contents de finir le rallye pour notre première participation.”



Mayr-Melnhof pilote une Ford Fiesta R5 de la génération précédente, exploitée par The Drift Company. Il espère passer à la dernière spécification à temps pour l'ultime rendez-vous de la saison ERC, le Rally Hungary, du 8 au 10 novembre.

