Seul Alexey Lukyanuk, vainqueur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA** cette année, a été plus rapide dans ces 11,85 kilomètres, preuve que l’ancien pilote de circuit qu’est Mayr-Melnhof a poursuivi ses progrès avec le DriftCompany Rally Team.

“Au début de la saison, nous avions beaucoup de mal avec cette voiture, mais nous prenons de plus en plus nos marques avec elle”, a dit le champion d’Autriche 2018, copiloté par son compatriote Poldi Weisersheimb. “Merci à Poldi et à toute l’équipe, ils ont fait un boulot génial avec la nouvelle voiture.”