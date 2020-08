Le champion d’Autriche 2018 a souffert d’une myriade de retards lors du rapide rendez-vous sur terre au début de ce mois, mais il s’est battu pour finir 11e des concurrents engagés en ERC avec sa Ford Fiesta R5 MkII du DriftCompany Rally Team.



“Ça a été extrêmement dur pour nous”, a dit l’ancien pilote de voitures de sport à Julian Porter d’ERC Radio au point-stop de la dernière spéciale.“Le premier jour a été à mettre entièrement à la poubelle. J’ai eu beaucoup de mal avec la voiture, avec moi-même et avec tout en fait.”



“Le second jour, il a fallu trouver le rythme. J’ai fait une petite sortie après l’accident de Callum [Devine]. Mais terminer ce fabuleux rallye est génial. Nous avons beaucoup à apprendre pour être plus forts la prochaine fois. Ça a été super-compliqué, mais c’est ce que j’aime. Toute l’équipe a très bien travaillé pour trouver quels étaient les problèmes.”