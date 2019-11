Mayr-Melnhof vise les points en Hongrie en ERC

Niki Mayr-Melnhof aborde le Rally Hungary avec l'objectif de poursuivre sur sa lancée en FIA European Rally Championship.

L'ancien pilote GT, champion d'Autriche des rallyes en 2018, était cinquième lors de la dernière manche en date, le Cyprus Rally sur terre, et espérera montrer son talent sur asphalte au volant de la Ford Fiesta R5 qu'il partage avec son copilote Poldi Welsersheimb.



Après s'être classé dixième du Rally Islas Canarias en mai, Mayr-Melnhof était le cinquième plus rapide de la spéciale qualificative du Rally di Roma Capitale avant d'abandonner sur accident lors de la première spéciale. Cependant, il a fait son retour le deuxième jour et s'est classé dans le top 10 lors de quelques spéciales pour l'écurie The Drift Company de Beppo Harrach.



Photo :Chris Rawes/ERC Radio

