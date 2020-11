“Il y a eu tellement de travail fourni par tellement de gens, afin de rendre possible pour moi de disputer ce rendez-vous, que c’est fantastique d’être en mesure de les récompenser par un résultat génial pour mes débuts en Championnat d’Europe des Rallyes”, a déclaré McErlean. “J’ai appris beaucoup plus de la voiture et de moi-même en une poignée de spéciales, samedi matin, que je l’avais fait dans toute ma carrière. Ça a été complètement unique et exigeant, le plus dur rallye de ma vie, mais j’en ai adoré chaque moment.”