Ingram et Munster en vedette ce soir dans ERC The Stage

“ C’était clairement piégeur tout du long, chaque spéciale était différente en termes d’évolution des niveaux d’adhérence” , a dit McErlean à l’hebdomadaire britannique Motorsport News . “En entamant la dernière boucle, nous étions à la lutte pour le top 10, mais avons reçu l’ordre d’amener la voiture à l’arrivée. Je pense qu’en n’étant pas entrés dans cette bagarre, en n’ayant rien fait de stupide et en ne faisant pas d’erreur, nous avons montré que nous courrions avec maturité et ce que nous avons fait sur ce point a clairement été remarqué.”

Et de poursuivre : “Nous avons eu une approche prudente au Rallye de Hongrie et ça a vraiment payé. Avoir reçu le coup de fil me disant que nous allions au Rally Islas Canarias est un autre rêve devenu réalité – deux rallyes ERC, c’est clairement quelque chose à quoi je n’aurais jamais pensé au début de l’année. Nous sommes comblés et allons devoir travailler dur cette fois encore pour tirer le meilleur de cette opportunité.”