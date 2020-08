Melegari a assuré l’essentiel en ERC2

-

Zelindo Melegari n'a peut-être pas atteint son objectif de terminer parmi les trois premiers de la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe des rallyes de la FIA sur le Liepāja - mais il a quitté la Lettonie toujours en tête dans la bataille pour le titre.

Après sa victoire mémorable de catégorie sur le Rally di Roma Capitale, après presque un an d'absence pour cause de blessure, Melegari et son copilote Corrado Bonato ont terminé à la quatrième place de leur catégorie au Rallye Liepāja pour conserver une avance de 15 points après deux manches.



Le pilote italien de la Subaru Impreza a ensuite déclaré "Ces spéciales sont fantastiques et je m'amuse beaucoup. D'accord, la quatrième position est mieux que rien, notre objectif était la troisième mais nous maintenons notre avance du championnat".

