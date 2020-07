Melegari savoure une “journée parfaite” en ERC2 pour son retour de blessure

-

Zelindo Melegari a qualifié de “journée parfaite” celle de sa victoire dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA au Rally di Roma Capitale, lui qui s'était blessé sérieusement l'année dernière.

Melegari n'avait plus participé à aucune compétition depuis une sortie de route lors du Barum Czech Rally Zlín, en août dernier, dans laquelle son copilote Corrado Bonato et lui avaient été gravement blessés. Mais il n'a pas montré d'effets durables en remportant sa catégorie au Rally di Roma Capitale devant un nouveau venu en ERC et vainqueur en Abarth Rally Cup, Andrea Mabellini. Petr Nešetříl a pris la troisième place avec sa Porsche 997 GT3.

“Je suis très heureux de ce résultat après un an d'absence en rallye”, a déclaré l'Italien. “C'était notre premier rallye avec la nouvelle voiture sur asphalte, et ce fut une journée parfaite. J'ai été heureux également de me battre avec les jeunes pilotes de l'Abarth Rally Cup. C'est un bon résultat pour commencer la saison.”

Roberto Gobbin a conduit son Abarth 124 rally à la quatrième place et le Letton Dmitry Feofanov à pris la cinquième pour son deuxième rallye asphalte, lui qui avait effectué un tonneau lors des essais du mardi. Le Polonais Igor Widłak a abandonné avant l'ES7 en raison d'une panne de capteur.

Dariusz Poloński, autre concurrent de l'Abarth Rally Cup, est revenu en course pour la deuxième étape après qu'un problème de turbo l'ait contraint à abandonner samedi matin. Le Polonais a été le plus rapide de la série monotype et en ERC2 dans l'ES7 et l'ES8, mais d'autres soucis de turbo sont survenus dans l'ES9, le contraignant à abandonner pour un deuxième jour consécutif.

