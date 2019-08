Melegari se fixe un objectif en ERC2

Zelindo Melegari a un objectif en tête au Barum Czech Rally Zlín : conserver la tête au classement du FIA ERC2.

Melegari, qui compte 12 points d'avance dans la course au titre, prend son second départ sur ce rendez-vous asphalte et son second sur une Abarth 124 rally après avoir délaissé récemment sa Mitsubishi Lancer.

“Confirmer ma position au championnat est le meilleur objectif”, dit l'Italien, vice-champion ERC2 en 2017.“J'espère me battre avec [Dariusz] Poloński et peut-être aussi avec [Andrea] Nucita. Ce serait très bien pour moi.”

Après la super spéciale de Zlín courue vendredi soir en nocturne, Melegari est troisième en ERC2 comme en Abarth Rally Cup après avoir perdu du temps dans le secteur dit de l'arrêt de bus.

Photo : Chris Rawes/ERC Radio

