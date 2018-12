Melegari “s’entraîne” avant de retrouver l’ERC2

Zelindo Melegari a fait du récent Tuscan Rewind, où il a remporté sa classe, une préparation avant son retour dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019.

Melegari a été un concurrent régulier de la catégorie des voitures de série ces dernières saisons, terminant deuxième du classement général en 2017 mais connaissant une grosse déception en 2018 avec une série de soucis mécaniques.



Le week-end dernier, l'Italien était en action sur le rallye Tuscan Rewind, se classant 11e au général et remportant la catégorie N4 avec son copilote Carlo Vezzano et une Subaru Impreza. Après quoi, Melegari a révélé que le travail était mlancé pour préparer la saison prochaine.



“J'ai choisi ce rallye sur terre parce que les spéciales sont fantastiques, la plupart ont fait partie du Rallye Sanremo dans le passé”, a dit Melegari.“Et puis c'était un bon rallye pour s'entraîner en vue de l'année prochaine en ERC. Il y avait aussi cette spéciale de 24 kilomètres, ce qui est difficile à trouver en Italie car normalement, elles sont plus courtes. J'ai beaucoup apprécié [ce rallye dans] le beau décor de la Toscane.”



Concernant ses plans pour l'ERC 2019, Melegari finalise le recrutement d'un nouveau copilote et doit encore décider quelle voiture il pilotera et pour quelle équipe.



Photo :Tuscan Rewind/Photozini

