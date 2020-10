Melegari a fait ses débuts au Rallye de Fafe Montelongo, la semaine dernière, sur la voiture de CHAZEL Technologie Course, mais il est sorti de la route dans l’ES6 pour ce qui était le premier départ de l’A110 RGT au niveau international. Il est reparti le dimanche et s’est classé cinquième de l’ERC2.

“Une erreur de notre part que nous avons payée cher”, a expliqué l’Italien, rejoint en tête du championnat par Tibor Érdi Jr. “J’ai peut-être attaqué trop fort, trop tôt, et je dois faire plus de kilomètres pour mieux apprendre la voiture. À ce moment-là [avant la sortie de route], j’avais un bon ressenti. Quand on est dans la voiture, on veut attaquer plus. Je suis désolé pour Alpine après ce premier rallye en ERC.”