Même battu, Kreim a apprécié la lutte en ERC

Fabian Kreim a certes échoué à remporter le Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans au terme de la lutte à trois au Rally Liepāja le week-end dernier, mais il est rentré dans son Allemagne natale armé d'une abondance d'expérience après sa bonne performance lettone.

Avec un pilotage sur terre d'une durée limitée derrière lui, le sort semblait devoir jouer contre le pilote ŠKODA AUTO Deutschland dans la course au titre. Mais s'il a manqué la couronne, il n'en a pas moins impressionné sur ces rapides spéciales en terre, avec son copilote Frank Christian.

Après avoir fini quatrième au général et dans la catégorie au Rally Liepāja, et troisième au classement final de l'ERC Junior Under 28, Kreim a déclaré : “Je ne suis pas sûr de si je dois être content ou déçu car j'ai perdu le titre ERC Junior U28 et j'ai perdu le podium [du rallye]. Mais je dois être satisfait du rythme, j'ai acquis beaucoup d'expérience, alors bien sûr, nous sommes très contents de ce week-end. C'était assez difficile pour moi mais j'ai fait du mieux que j'ai pu.”

