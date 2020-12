“ Nous n'avons jamais eu la moindre température [dans les pneus] et j'étais limité en grip” , a expliqué le Norvégien. “Je ne faisais que glisser dans les virages, ça semblait super-lent, mais il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire. Le choix [des pneus] était une loterie et nous avons été assez agressifs. La voiture a bien fonctionné, c'est une voiture rapide, mais on ne peut attaquer qu'avec un choix correct de pneus, c'est le piège.”

“C'est très différent cette année par rapport à toutes les autres années où j'ai fait ce rallye”, a dit le Norvégien après avoir lutté pour revenir à la sixième place du général à l'arrivée. “La météo a été un cauchemar, un vrai jeu de hasard, et nous nous sommes vraiment plantés vendredi [première étape] où nous avons tout perdu. Les choix des pneus étaient très, très difficiles et je n'ai pas souvent fait le bon. Nous devons travailler là-dessus. J'espère que nous aurons quelques rallyes plus faciles quand ce sera plus prévisible pour les pneus, et que nous reviendrons dans le jeu.”