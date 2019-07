Mes débuts en ERC, par Cristiana Oprea

Cristiana Oprea a fait ses débuts en Championnat d'Europe FIA des Rallyes au Rally di Roma Capitale, ce mois-ci, formant un équipage 100% roumain et féminin avec sa copilote Diana Hategan et se classant huitième de la classe ERC3 hautement disputée.

“Je n'aurais pas pu rêver de meilleurs débuts en ERC – je suis très fière de moi et de Diana car nous avons terminé notre rallye le plus difficile à ce jour sans incident, avec une nouvelle voiture et pas mal de pression. Mieux encore, parvenir à inscrire des points en ERC Ladies’ Trophy a été incroyable, même si j'ai parfaitement conscience que nous avons aussi été très chanceuses.”

“Je veux féliciter Emma [Falcón] et Catie [Munnings] pour leur rythme, je suis heureuse d'avoir eu la chance de les rencontrer et de courir à leurs côtés, car elles m'ont inspiré ces dernières années pour lutter afin d'atteindre mon rêve de courir en ERC.”

“Je suis contente d'avoir appris rapidement la Peugeot 208 R2 et je me suis sentie plus en confiance à chaque spéciale pour augmenter le rythme. Au final, je sens que ce rallye m'a rendue plus résiliente et que j'ai beaucoup appris sur le contrôle de la voiture à des vitesses élevées, dans des spéciales plus difficile que celles de chez nous.”

“Ce rallye marque le début d'une nouvelle étape dans ma carrière de pilote de rallye. Je vais continuer de me battre pour monter un budget qui me permettra de poursuivre mes progrès en ERC, et j'espère vous voir tous très bientôt !”

