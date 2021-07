Andreas Mikkelsen ouvrira la route lors des dix spéciales de ce samedi après avoir choisi d'être le premier à s'élancer lors de la cérémonie de sélection de l'ordre de départ au Rally di Roma Capitale, au pied du Castel Sant’Angelo de la Ville Éternelle.

Le pilote du Toksport WRT était le septième pilote à choisir sa position pour l’étape de demain en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, et a opté pour la première place avec sa Škoda Fabia Rally2 Evo.



Interrogé sur ce choix, le Norvégien a répondu :« Je n’ai aucune idée [de ce qe peut être la meilleure position sur la route]. Je ne sais pas, mais il y a probablement une raison pour laquelle les pilotes italiens s’élancent de plus loin... »



Nikolay Gryazin avait gagné le droit d’être le premier à faire son choix après avoir été le plus rapide dans la Spéciale de Qualification. Il s’est décidé pour la 15e place, soit la plus lointaine possible.

