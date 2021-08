Andreas Mikkelsen, vainqueur ce matin de la Spéciale de Qualification du Barum Czech Rally Zlín, ouvrira la route lors de la première étape de samedi sur cette quatrième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Le pilote de la Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT a gagné le droit de choisir en premier sa position sur la route lors de la cérémonie de sélection de l’ordre de départ qui s’est déroulée cet après-midi sur une place principale bondée à Zlín, et a choisi de s’élancer en tête.

Il a ensuite expliqué pourquoi il avait choisi de partir le premier. « Ce n’était pas un choix facile. Si le temps reste sec, il vaut mieux être un peu plus derrière, car il y a du nettoyage sur certaines spéciales où il y a beaucoup de terre. Mais s’il pleut et que ça devient humide, c’est une bonne chose d’être le premier sur la route parce que vous pouvez déposer de la boue sur la route pour ceux qui vous suivent. Cela dépend des conditions, mais je pense que ce sera humide, donc on verra bien. »

Cliquez ICI pour découvrir l’ordre de départ du samedi, qui comprendra huit spéciales pour une distance compétitive de 127,18 kilomètres, en commençant par la spéciale de Březová et ses 12,73 kilomètres à partir de 09h31, heure locale et de Paris. Avant cela, la 50e édition du Barum Czech Rally Zlín commence aujourd’hui à partir de 21h15 avec la super spéciale de Zlín (ES1).

