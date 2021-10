Le leader du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Andreas Mikkelsen, pense qu’il peut revenir dans la lutte à Fafe après que sa quête d’une deuxième victoire consécutive en ERC a été mise à mal par un pneu arrière droit endommagé dans l’ES4.

Mikkelsen était à 2,2s de Dani Sordo (Team MRF Tyres) au départ de la toute nouvelle spéciale de Boticas, mais il a perdu 28,9s sur son rival de Hyundai après son retard.

Cependant, il prévoit d’attaquer lors de la boucle de quatre spéciales de samedi après-midi et espère que les délicates conditions météorologiques le resteront.

“J’ai eu une crevaison, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, car je n’ai rien touché”, a expliqué le pilote du Toksport WRT. “C’était à l’arrière droit et progressivement, j’ai senti que j’avais de moins en moins d’adhérence à l’arrière droit, c’était vraiment bizarre.”

“Nous étions engagés dans une très belle bagarre [avec Dani], alors c’est vraiment dommage que cette crevaison soit arrivée, mais dans ces conditions, reprendre 30 secondes est encore possible et je ne renonce pas. La voiture a très bien fonctionné et c’est juste une crevaison dans la dernière spéciale qui a tout détruit pour nous.”

Mikkelsen, qui est copiloté par Elliott Edmondson, avait pris la tête après l’ES1, mais le Norvégien a aussi perdu des secondes cruciales au profit de Sordo dans l’ES2 touchée par le brouillard.

“Il y avait un peu de brouillard dans la deuxième spéciale et j’ai perdu un peu de temps par rapport à Dani, mais c’est une spéciale qui est courue chaque année, donc il la connaît très bien et il a fait un très bon temps. J’ai souffert un peu plus dans le brouillard, mais nous avons fait de notre mieux.”

“J’espère que les conditions seront délicates [cet après-midi] et qu’il sera plus facile de gagner du temps si on est un peu courageux. Je dois toujours garder le championnat en tête. Mais je l’ai dit à Elliott à l’arrivée après la crevaison, celle-ci veut dire que l’après-midi sera dingue !”

