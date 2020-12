“ Je ferai la saison complète en ERC” , a dit le Norvégien de 31 ans, qui disputera aussi le Championnat du monde des Rallyes 2 avec Toksport. “Cela fait deux championnats et veut dire beaucoup de pilotage.”

Mikkelsen a trois victoires en championnat du monde à son actif, ayant fait partie des équipes officielles Citroën, Hyundai et Volkswagen. Il espère que sa campagne 2021 lui fera faire “un grand pas en avant” vers son objectif de retrouver l’élite de la discipline pour l’avènement de la nouvelle réglementation Rally1 en 2022.

“ Je suis super-reconnaissant envers Škoda et Toksport qui me donnent cette opportunité” , ajoute Mikkelsen, qui aidera aussi le constructeur tchèque à développer sa Rally2 prévue pour 2022.

“J’ai un objectif pour l’année prochaine, qui est de dominer complètement chaque rallye auquel je participe, c’est mon unique but. Nous serons préparés pour chaque rallye et je me sens très en confiance.”