Miko Marczyk en vue lors du Rally Liepaja ERC

Miko Marczyk a fait preuve d'un bon rythme mais aussi de persévérance lorsqu'il a fait ses débuts dans le championnat d'Europe des rallyes de la FIA au début de ce mois, sur le Liepāja.

L'un des pilotes les plus en vue du vendredi - il a été le plus rapide lors de la deuxième séance libre et le deuxième plus rapide lors de la spéciale de qualification - le champion de Pologne de l'équipe ORLEN a ensuite vécu un samedi après-midi à oublier suite à une crevaison lors de la troisième spéciale.



"Dans la troisième spéciale, après quatre kilomètres, c'était un virage assez lent et nous étions juste un peu trop rapides dans ce virage", a expliqué Marczyk. "Nous sommes allés un peu à l'extérieur de la route et nous avons heurté le talus. Du point de vue de la voiture, ça allait, mais après 600 mètres, nous avons eu une crevaison du pneu arrière droit et il a fallu changer car il nous restait encore 16 kilomètres à parcourir. Le changement n'a pas été très facile car nous avions beaucoup de petites pierres dans les écrous et il était difficile de retirer le pneu".



N'ayant plus de roue de secours à bord, Marczyk a dû adopter une approche prudente tout au long de la quatrième spéciale, ce qui lui a fait perdre encore plus de temps. "Du fait que nous avions 140 kilomètres de route à parcourir après la quatrième spéciale et parce que c'était une spéciale exigeante pour les crevaisons, nous n'avons pas attaqué".



Marczyk a donné une indication de ce qui aurait pu se passer sans sa crevaison lorsqu'il a signé deux chronos dans le top 3 lors de la deuxième étape pour finir 12e au classement ERC et sixième au classement ERC1 Junior.



"Nous avons réussi à progresser encore davantage et à réaliser de bons temps de spéciales", a déclaré Marczyk, qui est copiloté par son collègue polonais Szymon Gospadarczyk. "Nous avons accumulé beaucoup d'expérience, et je suis heureux de cela".

