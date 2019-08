Zelindo Melegari et son copilote Corrado Bonato sont en convalescence à l'hôpital après une sortie de route lors de la quatrième spéciale du Barum Czech Rally Zlín.

Alors qu'ils avaient débuté l'épreuve en tête de la catégorie FIA ERC2 pour leur deuxième apparition sur l'Abarth Rally Cup, les deux Italiens ont été hospitalisés après avoir subi des blessures aux côtes lors de leur sortie de route à grande vitesse.



Melegari et son compatriote italien Bonato resteront en soins intensifs pendant qu'ils subiront un traitement médical et une évaluation continue, mais ils sont pleinement conscients et de bonne humeur.



Ils tiennent à exprimer leurs remerciements et leur gratitude aux équipes de secours et au personnel médical et à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien.

The post Mise à jour des informations sur Zelindo Melegari et Corrado Bonato appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.